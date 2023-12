Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 29 novembre 2023

La fine dello sciopero ha smosso la macchina dello spettacolo televisivo, che ha ripreso a lavorare. Questo è avvenuto anche per The Sandman, serie TV ispirata all’opera di Neil Gaiman, che cerca di rimediare agli errori cosmici – e umani – compiuti durante la sua esistenza.

Proprio nel giorno delle riprese per la seconda stagione si celebra l’uscita del primo numero della graphic novel, che ha debuttato esattamente 35 anni fa. Per l'occasione, l’account Twitter ufficiale dello spettacolo ha svelato la prima foto dal set, che vede Sturridge mentre parla a Desiderio (Mason Alexander Park).

35 years ago today, the first issue of The Sandman comic was released. This week, The Sandman officially restarts production.



In the words of @neilhimself, "Good things are coming." pic.twitter.com/oLCU7UpFuL — The Sandman (@Netflix_Sandman) November 29, 2023

Gaiman ha poi pubblicato una lettera per festeggiare questa importante ricorrenza:

"Non sappiamo mai dove ci porteranno i sogni. 35 anni fa, il primo numero di The Sandman ha segnato la vita di molte persone, vere o immaginarie, mettendole su strade diverse e inattese. Questa settimana è ricominciata ufficialmente la produzione del prossimo set di storie della serie Netflix. Il geniale showrunner Allan Heinberg e le innumerevoli persone, davanti e dietro la telecamera stanno costruendo qualcosa senza fine di speciale e portando in vita queste storie in un modo che in passato sarebbe stato impossibile da immaginare. Portare in vita queste storie era qualcosa di inimmaginabile 35 anni fa, o anche 5 anni fa".

Il fumettista britannico ha raccontato che nell'ottobre 1987 il peggior uragano degli ultimi 500 anni aveva lasciato la sua casa senza energia elettrica, mentre la famiglia non poteva allontanarsi a causa dei danni causati. In quella situazione Gaiman ha delineato i primi dettagli della storia raccontata negli otto numeri iniziali di Sandman. 13 mesi dopo è arrivato il primo numero nei negozi.

"Come chi cammina nel giardino del Destino, ripenso al passato e vedo un sentiero chiaro dietro di me", ha continuato Gaiman. "Alle volte lungo questo percorso andare avanti sembrava impossibile, e non penso avrei potuto concepire l'impatto che questi personaggi avrebbero avuto sugli individui o sul mondo. Quando guardo al percorso in avanti, tuttavia, non vedo oscurità. Vedo come il mondo di The Sandman continua a crescere, evolversi e assumere nuove forme".

L'autore ha concluso dichiarando che il percorso condurrà i fan dal giardino di Destino all'Inferno, dal Cuore del Sogno all'Antica Grecia e alla Francia durante la Rivoluzione, oltre a luoghi che non si possono quasi immaginare: "Sarò paziente. Stanno arrivando buone cose".

The Sandman è disponibile su Netflix.

