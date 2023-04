Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 17 ore fa

Lo scorso autunno Netflix ha rinnovato The Sandman per una seconda stagione, anche se i nuovi episodi potrebbero non essere effettivamente chiamati "stagione 2".

La mancanza di notizie sul prossimo capitolo ha lasciato i fan a chiedersi cosa stia succedendo, ma nelle scorse ore Neil Gaiman ha offerto un importante aggiornamento sul futuro della serie TV, e sembra che le cose stiano andando avanti.

Un fan ha chiesto a Gaiman "una piccola novità" sul prossimo lotto di episodi di The Sandman, e il creatore ha risposto che le sceneggiature sono pronte, il casting è in corso e i set sono in fase di realizzazione.

La serie TV è interpretata da Tom Sturridge come personaggio principale, Sogno, al fianco di Gwendoline Christie come Lucifer, Charles Dance nel ruolo di Roderick Burgess, Asim Chaudhry nelle vesti di Abele, Sanjeev Bhaskar nei panni di Caino, Jenna Coleman come Johanna Constantine, Joely Richardson nel personaggio di Ethel Cripps, David Thewlis nel ruolo di John Dee, Boyd Holbrook nelle vesti di Il Corinzio, Stephen Fry nei panni di Gilbert, Patton Oswalt come la voce di Matthew Cable, Mason Alexander Park nel ruolo di Desiderio e Kirby Howell-Baptiste come Morte.

La prima stagione di The Sandman è disponibile su Netflix.

