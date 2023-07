Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Prima che Chris Hemsworth torni nel ruolo di Thor, potrebbe esserci un altro attore che ne vestirà i panni. Solo, non nell'MCU: secondo un nuovo rapporto, infatti, la seconda stagione di The Sandman vedrà la presenza di alcune divinità nordiche - tra cui Thor e Loki.

I personaggi hanno avuto un ruolo nei fumetti e sono apparsi nella versione audio di The Sandman su Audible. Più precisamente, in The Sandman: la Stagione delle Nebbie Thor, Odino e Loki presentano una petizione per ottenere la chiave dell'Inferno.

Nei fumetti, Thor viene raffigurato come "un co****ne muscoloso e ubriacone", un po' più in linea con le sue radici norrene e non diversamente da come viene talvolta rappresentato in Savage Dragon di Erik Larsen.

La descrizione ufficiale del personaggio di Thor recita: "Il Dio norreno della tempesta. I suoi capelli e la sua barba sono spettinati, il suo corpo è una montagna e la sua voce è un tuono. Porta il suo martello, Mjollnir, con il quale minaccerà felicemente chiunque si trovi sulla sua strada. Thor è brusco, scortese, veloce all'ira, ed è sempre pronto per una scopata o una rissa".

Per quanto riguarda i suoi compagni, Odino viene descritto come più piccolo e più saggio; gli manca un occhio e ha due corvi come compagni. Loki gioca un ruolo più importante e integrale nella narrativa generale di The Sandman, portandolo in conflitto diretto con Sogno in più di un'occasione. In termini di personalità, Loki è il più simile alla sua controparte MCU.

Fonte: Comic Book