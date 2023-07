Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 12 ore fa

Poco dopo la condivisione di alcune immagini dal set dei nuovi episodi, la produzione del prossimo capitolo di The Sandman è stata sospesa a causa dello sciopero degli attori della SAG-AFTRA. Tramite un post, il co-creatore e produttore esecutivo Neil Gaiman ha confermato che la serie TV di Netflix è attualmente bloccata:

"Lo sciopero della SAG-AFTRA è iniziato. The Sandman ha smesso completamente di girare. Spero che l'AMPTP non si comporti in modo irragionevole e torni al tavolo con gli attori e gli scrittori".

La serie TV è interpretata da Tom Sturridge come personaggio principale, Sogno, al fianco di Gwendoline Christie come Lucifer, Charles Dance nel ruolo di Roderick Burgess, Asim Chaudhry nelle vesti di Abele, Sanjeev Bhaskar nei panni di Caino, Jenna Coleman come Johanna Constantine, Joely Richardson nel personaggio di Ethel Cripps, David Thewlis nel ruolo di John Dee, Boyd Holbrook nelle vesti di Il Corinzio, Stephen Fry nei panni di Gilbert, Patton Oswalt come la voce di Matthew Cable, Mason Alexander Park nel ruolo di Desiderio e Kirby Howell-Baptiste come Morte.

La prima stagione di The Sandman è disponibile su Netflix.

Fonte: Comic Book