The Sandman 2: condivise alcune Foto dal Set dei nuovi Episodi

La produzione del secondo capitolo di The Sandman è attualmente in corso, e di recente sono state condivise alcune foto dal set che svelano dei dettagli interessanti. La notizia più significativa è che Indya Moore, conosciuta per il suo ruolo in POSE, si è unita al cast dei nuovi episodi in un ruolo al momento non svelato.

Le nuove foto svelano una serie di scene intriganti, mostrando il ritorno di Morte e Sogno - che sembrano partecipare a un funerale insieme al personaggio interpretato da Moore.

Queste immagini suggeriscono che la seconda parte della serie TV potrebbe introdurre una serie di nuovi personaggi e trame - tra cui alcune divinità nordiche come Thor e Loki.

La serie TV è interpretata da Tom Sturridge come personaggio principale, Sogno, al fianco di Gwendoline Christie come Lucifer, Charles Dance nel ruolo di Roderick Burgess, Asim Chaudhry nelle vesti di Abele, Sanjeev Bhaskar nei panni di Caino, Jenna Coleman come Johanna Constantine, Joely Richardson nel personaggio di Ethel Cripps, David Thewlis nel ruolo di John Dee, Boyd Holbrook nelle vesti di Il Corinzio, Stephen Fry nei panni di Gilbert, Patton Oswalt come la voce di Matthew Cable, Mason Alexander Park nel ruolo di Desiderio e Kirby Howell-Baptiste come Morte.

