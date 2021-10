Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Durante l'evento globale TUDUM di Netflix è stato svelato il primo teaser della serie TV The Sandman.

Negli ultimi giorni sono stati diffusi i poster dei protagonisti quali Sogno, Morte e Desiderio che saranno interpretati rispettivamente da: Tom Sturridge, Kirby Howell-Baptiste, e Mason Alexander Parks.

In occasione del DC FanDome la Warner Bros. ha svelato anche il poster di Lucifero che sarà interpretato da Gwendoline Christie. L'attrice britannica, nota per il ruolo di Brienne in Game of Thrones, interpreterà un personaggio che su Netflix è stato già interpretato da Tom Ellis nell'omonima serie TV Lucifer.

What power have dreams in Hell? pic.twitter.com/vKe702eghG — The Sandman (@Netflix_Sandman) October 16, 2021

Stando alle dichiarazioni del creatore Neil Gaiman, la versione di Lucifer che Christie porterà sul piccolo schermo sarà molto più aderente ai fumetti, rispetto al personaggio interpretato da Ellis. Il personaggio di Lucifer Morningstar nell'omonima serie Netflix non ha niente a che vedere con la versione dei fumetti DC, ma fa parte di un universo alternativo. Inoltre il personaggio di Ellis diventa sempre più vulnerabile e umano.

Al contrario, il Lucifer dello show di Gaiman non è minimamente interessato agli esseri umani, anzi, è completamente apatico e disinteressato ai problemi legati agli umani, e preferisce avere a che fare con esseri sovrannaturali.

Lo show racconta la storia di Morfeo, il re dei sogni, che cerca di rimediare agli errori cosmici e umani.

The Sandman sarà composta da dieci episodi e sarà disponibile sulla piattaforma Netflix.

Fonte: Comic Book