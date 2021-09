Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Come parte dell'evento digitale tenutosi oggi, TUDUM, Netflix ha rilasciato un primo sguardo ufficiale all'imminente e attesissimo adattamento televisivo The Sandman di Neil Gaiman. Nella clip, Gaiman (creatore della serie a fumetti e produttore esecutivo dello spettacolo) appare con la star Tom Sturridge (che interpreta il protagonista, Sogno) e Kirby Howell-Baptiste (sua sorella, Morte) per mostrare un'accattivante primo sguardo allo spettacolo.

Sturridge e Howell-Baptiste reciteranno al fianco di Gwendoline Christie (Lucifero), Charles Dance (Roderick Burgess), Asim Chaudhry (Abele), Sanjeev Bhaskar (Caino), Jenna Coleman (Johanna Constantine), Joely Richardson (Ethel Cripps), David Thewlis (John Dee), Boyd Holbrook (il Corinthian), Stephen Fry (Gilbert), Patton Oswalt (voce del corvo di Sogno) e Mason Alexander Park (Desiderio, fratello di Sogno)

Tempo fa Gaiman ha spiegato che si sta approcciando alla serie come se stesse scrivendo The Sandman per la prima volta nel 21° secolo. Ciò significa aggiornamenti alla timeline, modifiche alle trame e - come ha accennato all'epoca - alcuni scambi di genere per personaggi come Lucifero:

"Lavorando alla serie TV Netflix, pensiamo molto: 'Ok, è il 2020, diciamo che abbiamo iniziato a lavorare a Sandman nel 2020, cosa faremmo? Come cambieremmo le cose? Di che sesso sarebbe questo personaggio? Chi sarebbe questa persona? Cosa succederebbe?".

La breve descrizione di Netflix recita: "Una ricca miscela di mito moderno e fantasia oscura in cui finzione contemporanea, drammi storici e leggende si intrecciano perfettamente, The Sandman segue le persone e i luoghi colpiti da Morfeo, il Re dei Sogni, che ripara gli errori cosmici - e umani - che ha commesso durante la sua vasta esistenza".

Fonte: Comic Book