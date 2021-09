Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 9 ore fa

TUDUM: A Netflix Global Fan Event si terrà domani e il gigante dello streaming ne ha annunciato, nel dettaglio, la programmazione: oltre a svelare approfondimenti su contenuti vecchi e nuovi, presenterà alcuni dei più grandi nomi dell'intrattenimento - da Charlize Theron e Regina King a Zack Snyder e Dwayne Johnson.

La comica Lilly Singh ospiterà la prima ora, che includerà primi sguardi alle ultime stagioni di Bridgerton e Ozark e "una speciale sorpresa per Stranger Things".

Le star di Stranger Things Finn Wolfhard e Caleb McLaughlin presenteranno la seconda ora, dando ai fan una prima occhiata a The Sandman, Vikings: Valhalla e alla quarta stagione di Cobra Kai, oltre a uno sguardo esclusivo all'apertura di Cowboy Bebop.

Durante la terza e ultima ora ci sarà Nicola Coughlan di Bridgerton, che presenterà il primo teaser e la data di uscita della premiere della seconda stagione di Emily in Paris, un saluto speciale dalla nuova regina di The Crown, il video del dietro le quinte con il cast di The Umbrella Academy e i primi sguardi e le ultime notizie da The Witcher.

In questo articolo potete trovare tutti i titoli coinvolti nell'evento, che sarà disponibile su YouTube alle ore 18.00.

Fonte: Comic Book