Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Lo scrittore, fumettista e sceneggiatore britannico Neil Gaiman ha confermato la fine delle riprese della serie TV The Sandman.

Dal suo account ufficiale di Tumblr Gaiman ha risposto alla richiesta di aggiornamenti da parte di un fan:

"Bene, abbiamo finito le riprese principali della prima stagione e ora dobbiamo essere tutti pazienti mentre vengono fatti i VFX e lavori post-produzione, per esempio la musica viene scritta e registrata. Non conosco alcuna data d'uscita, e nemmeno quando uscirà il trailer".

Portare The Sandman sul piccolo schermo non è stato un viaggio facile, tutto è iniziato nel 1991 ed rimasto in sviluppo per molti anni. Nel 2013, si parlò di un adattamento cinematografico con Joseph Gordon-Levitt, che ha lasciato il progetto nel 2016 a causa di differenze creative. Infine, la Warner Bros. ha spostato il progetto in televisione grazie al produttore esecutivo David S. Goyer con Netflix che ha prodotto la serie TV a giugno del 2019.

Basata sulla graphic novel di Gaiman del 1989-1996, la narrazione è ambienta nel 1916 e il protagonista è Sogno, una creatura immortale che governa i sogni degli uomini.

La sinossi ufficiale recita così:

"Una ricca miscela di mito moderno e fantasia oscura in cui la narrativa contemporanea, il dramma storico e la leggenda si intrecciano perfettamente, The Sandman segue i personaggi e i luoghi colpiti da Morpheus, il Re dei Sogni, mentre ripara gli errori cosmici - e umani - che ha commesso durante sua vasta esistenza".

Il co-sceneggiatore di Wonder Woman Allan Heinberg è showrunner, scrittore e produttore esecutivo dello show. Gaiman e David S. Goyer oltre ai ruoli di sceneggiatori sono produttori esecutivi.

The Sandman potrebbe arrivare su Netflix per la fine del 2021 o inizio del 2022.

Fonte: Heroic Hollywood