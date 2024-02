Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 40 minuti fa

Shonda Rhimes ha affrontato l'impegnativo compito di trovare un sostituto per il ruolo del compianto Andre Braugher nella sua prossima serie TV in arrivo su Netflix, The Residence. Ad essere scelto è stato Giancarlo Esposito, noto per i suoi ruoli in Breaking Bad, Better Call Saul e The Boys, e che presto vedremo in Parish.

Andre Braugher, venerato per la sua profonda abilità nella recitazione, è morto a metà dicembre dopo una breve battaglia contro il cancro ai polmoni all'età di 61 anni.

The Residence è un dramma avvincente incentrato su Cordelia Cupp (Uzo Aduba, Orange is the New Black), una detective consulente del Dipartimento di Polizia Metropolitano, nota per la sua acuta osservazione del comportamento umano e per il suo modo unico - anche se a volte sconcertante - di impegnarsi in una conversazione. La trama si infittisce quando Cupp ha il compito di risolvere un omicidio avvenuto durante una cena di stato, rivelando una rete di conflitti interpersonali tra il personale dell'enorme residenza.

Secondo la descrizione ufficiale, "132 stanze. 157 sospetti. Un cadavere. Un detective selvaggiamente eccentrico. Una disastrosa cena di Stato. The Residence è ambientato al piano di sopra, al piano di sotto e nel retro della Casa Bianca, tra lo staff eclettico della magione più famosa del mondo".

Esposito entra nello spettacolo nei panni di Usher A.B. Wynter, membro della Casa Bianca, un ruolo precedentemente ricoperto da Braugher:

"Non potrei essere più orgoglioso e onorato di entrare a far parte di The Residence di Shondaland per qualcuno che amavo, rispettavo e apprezzavo: Andre Braugher", ha espresso l'attore. "Avere l'opportunità di lavorare in suo onore con questo incredibile team estende la profondità e l'ampiezza della sua eredità attraverso tutti noi che lo abbiamo amato così tanto".

L'aggiunta di Esposito al cast di The Residence non solo onora l'eredità di Braugher, ma promette anche di portare una nuova dimensione alla serie, sottolineando l'impatto duraturo della straordinaria carriera di Braugher su coloro che lo conoscevano e ammiravano il suo lavoro.

Fonte: TVLine