Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Dopo aver annunciato ben 11 attori entrati a far parte del cast di The Residence, sono stati svelati altri quattro nomi che reciteranno nell'inedita serie TV di Netflix: E.L. Losada (Loot), Matt Oberg (Veep, Superstore), Ryan Farrell (The Marvelous Mrs. Maisel) e Alexandra Siegel (Bosch, American Auto), che reciteranno al fianco della protagonista Uzo Aduba (Orange is the New Black).

Paul William Davies (Scandal, For the People) sarà il produttore esecutivo e showrunner, con Shonda Rhimes e Betsy Beers come produttori esecutivi. Il giallo di otto episodi utilizzerà il bestseller del New York Times di Kate Anderson Bower, The Residence: Inside the Private World of the White House, come ispirazione.

La descrizione ufficiale di The Residence recita: "132 stanze. 157 sospetti. Un cadavere. Un detective selvaggiamente eccentrico. Una disastrosa cena di Stato. The Residence è ambientato al piano di sopra, al piano di sotto e nel retro della Casa Bianca, tra lo staff eclettico della magione più famosa del mondo".

Fonte: Variety