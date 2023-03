Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 minuti fa

Netflix ha annunciato ben 11 attori che sono entrati a far parte del cast di The Residence, la prossima serie TV di Shonda Rhimes. Secondo quanto comunicato dal gigante dello streaming, lo spettacolo vedrà la presenza di Andre Braugher, Edwina Findley, Molly Griggs, Jason Lee, Ken Marino, Al Mitchell, Dan Perrault, Bronson Pinchot, Susan Kelechi Watson, Isiah Whitlock Jr. e Mary Wiseman.

Paul William Davies (Scandal, For the People) sarà il produttore esecutivo e showrunner, con Shonda Rhimes e Betsy Beers come produttori esecutivi. Il giallo di otto episodi utilizzerà il bestseller del New York Times di Kate Anderson Bower, The Residence: Inside the Private World of the White House, come ispirazione.

La descrizione ufficiale di The Residence recita: "132 stanze. 157 sospetti. Un cadavere. Un detective selvaggiamente eccentrico. Una disastrosa cena di Stato. The Residence è ambientato al piano di sopra, al piano di sotto e nel retro della Casa Bianca, tra lo staff eclettico della magione più famosa del mondo".

Fonte: Comic Book