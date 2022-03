Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 10 ore fa

Netflix lavorerà alla nuova serie di Shonda Rhimes. La produttrice nominata agli Emmy e il suo partner di lunga data Betsy Beers hanno ottenuto un altro accordo con il popolare servizio di streaming dopo i precedenti successi Bridgerton e Inventing Anna. Ora, la società di produzione di Rhimes, Shondaland, è pronta a lanciare l'ennesima serie per il gigante dello streaming.

La nuova serie - intitolata The Residence - sarà prodotta internamente da Netflix con il creatore di For the People Paul William Davies al timone. Il giallo di otto episodi utilizzerà il bestseller del New York Times di Kate Anderson Bower, The Residence: Inside the Private World of the White House, come ispirazione.

Il materiale descrive in dettaglio i resoconti dell'ampio staff di cameriere e maggiordomi che servono gli inquilini della Casa Bianca e i loro ospiti molto importanti. La nuova serie di Rhimes metterà un omicidio al centro di questo mondo.

La descrizione ufficiale di The Residence recita: "132 stanze. 157 sospetti. Un cadavere. Un detective selvaggiamente eccentrico. Una disastrosa cena di Stato. The Residence è ambientato al piano di sopra, al piano di sotto e al retro della Casa Bianca, tra lo staff eclettico della magione più famosa del mondo".

Non sono stati annunciati ulteriori dettagli sul casting o sulla troupe.

Fonte: Screen Rant