È Morto Andre Braugher (Brooklyn Nine-Nine). Aveva 61 Anni

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 13 dicembre 2023

Andre Braugher, amato attore noto per il suo lavoro in serie TV come Brooklyn Nine-Nine e Homicide: Life on the Street, è morto all'età di 61 anni. La notizia è stata confermata la scorsa notte, con rapporti che rivelano che Braugher è morto il giorno precedente dopo una breve malattia.

Nato il 1° luglio 1962 a Chicago, Braugher si è laureato in teatro alla Stanford University nel 1984, per poi diplomarsi alla Julliard's Drama Division nel 1988. Il suo primo ruolo sullo schermo è stato nel film drammatico del 1989, Glory. Ha poi interpretato il ruolo del detective Winston Blake nel revival di Kojak, prima di ottenere il ruolo da protagonista nel ruolo del detective Frank Pembleton in Homicide: Life on the Street.

Braugher ha recitato nel ruolo per tutta la sesta stagione dello spettacolo, ottenendo numerose nomination agli Emmy e successivamente una vittoria nel 1998. È tornato per riprendere il suo ruolo in Homicide: The Movie del 2000. In questo periodo, ha anche recitato in film come City of Angels, Frequency e Poseidon.

Dopo Homicide: Life on the Street, la filmografia di Braugher ha incluso apparizioni in House, Hack, Men of a certain Age, The Mist, Salt, Law & Order: Special Victims Unit. Si è unito agli universi Marvel e DC, interpretando il Generale Hager ne I Fantastici Quattro e Silver Surfer del 2007, e doppiando Darkseid nel film del 2010 Superman/Batman: Apocalypse.

Braugher ha conquistato un'intera nuova generazione di fan, oltre a quattro nomination agli Emmy, attraverso il suo ruolo del Capitano Raymond Holt nella sitcom della FOX (e successivamente della NBC) Brooklyn Nine-Nine. Successivamente è apparso anche in The Good Fight, Spirit - Il Ribelle e Anche Io. Farà parte, infine, della prossima serie TV di Shonda Rhimes e Netflix, The Residence.

Braugher lascia la moglie Ami Brabson, con la quale era sposato dal 1991, e i loro tre figli.

Fonte: Comic Book