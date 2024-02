Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 09 febbraio 2024

Parish, inedita serie TV thriller di AMC, accompagna il pubblico in un viaggio avvincente con Giancarlo Esposito (Breaking Bad, Better Call Saul, The Boys).

Nel trailer appena rilasciato, Gray dichiara: "Sono stanco di essere il passeggero della mia vita". La trama si infittisce quando un gangster dello Zimbabwe, The Horse (Zackary Momoh), annuncia la sua necessità di "un pilota con una particolare serie di abilità".

Lo spettacolo - costituito da 6 episodi - segue Gracian Parish (Esposito), un padre di famiglia e orgoglioso proprietario di un servizio di auto di lusso a New Orleans. Dopo che suo figlio viene assassinato violentemente e i suoi affari crollano, l'incontro con un vecchio amico fa riaffiorare vecchie abitudini, mandando Gray in rotta di collisione con un violento sindacato criminale.

Girata a New Orleans, Parish presenta un cast stellare, tra cui Paula Malcomson nel ruolo della moglie di Parish, Rose, Skeet Ulrich come Colin, un vecchio amico di Gray, Bonnie Mbuli nei panni di Shamiso Tongai, la protettiva sorella maggiore di The Horse, Ivan Mbakop, Arica Himmel, Dax Rey, Bradley Whitford appare nel ruolo ricorrente di Anton, un uomo d'affari con un oscuro segreto, mentre Amanda Brugel interpreta Sorella Anne, una donna con un misterioso legame con Gray.

Parish sarà rilasciata il 31 marzo su AMC e AMC+, mentre la data di uscita in Italia è ancora sconosciuta.

Fonte: Comic Book