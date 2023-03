Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 20 ore fa

Dopo il recente annuncio che ha svelato l’ingresso nel cast di Clancy Brown (Dexter: New Blood), un nuovo nome si è da poco unito al resto degli interpreti che appariranno nei vari episodi che comporranno l’attesa serie TV spin-off di The Batman, incentrato sulla figura del famigerato villain Pinguino.

Stando alle ultime informazioni pare infatti che Theo Rossi, conosciuto al pubblico televisivo per aver prestato il volto al criminale su due ruote “Juice” in Sons of Anarchy e all’altrettanto malvivente “Shades” in Luke Cage, comparirà in The Penguin.

Purtroppo al momento non è stata ancora riferita l’identità o rilasciata alcuna descrizione del personaggio di cui l’attore dovrà ricoprire il ruolo.

In attesa che trapelino maggiori dettagli a riguardo, vi ricordiamo che le riprese si stanno svolgendo proprio in questo periodo.

Fonte: Comic Book