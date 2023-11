The Penguin: Ripartono le Riprese della Serie TV Spin-off

Scritto da: Raffaella Lanzuise - Data di pubblicazione: 22 novembre 2023

Riprendono le riprese di The Penguin dopo gli 8 mesi di stop dovuti allo sciopero dell'industria cinematografica. L'attesissima serie TV spin-off ha inoltre ricevuto un eccitante aggiornamento sulla trama: dopo il plauso per la rappresentazione di Colin Farrell nel ruolo di Oswald Cobblepot in The Batman, The Penguin promette di narrare le origini dell'iconico antagonista, offrendo uno sguardo approfondito alle radici del personaggio. La trama dello spettacolo si concentrerà quindi sulla sua ascesa nel torbido mondo sotterraneo di Gotham, costruita sul vuoto di potere lasciato da Carmine Falcone, di cui Il Pinguino è in origine solo luogotenente.

Con la fine degli scioperi del SAG-AFTRA - il sindacato degli attori - si prevede che la produzione di The Penguin riprenderà già la prossima settimana. Nonostante l'interruzione di 8 mesi, sembra che il progetto non subirà ritardi significativi, mantenendo ancora l'obiettivo di uscita entro la fine del 2024.

Gli esperti ritengono che la natura più concreta e realistica della serie, incentrata sul lato criminale di Gotham, possa favorire una produzione più agevole senza la necessità di effetti speciali complessi. Molte altre produzioni si trovano invece in una posizione più svantaggiata e hanno visto slittare di molto la data di uscita.

The Penguin sarà composta da 8 episodi, di cui è stato rilasciato un breve teaser.

Fonte: Screen Rant