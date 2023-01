Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

È stato rilasciato solo un episodio di The Last of Us, ma sembra che si stia preparando per essere un successo mostruoso per HBO: secondo Nielsen e HBO, infatti, la premiere ha visto 4,7 milioni di spettatori sintonizzarsi per la premiere, rendendolo il secondo debutto televisivo più visto sulla rete dopo House of the Dragon.

Questo, e una serie di recensioni entusiastiche, fanno supporre che il futuro della serie TV sia luminoso. I fan dell'omonimo gioco sapranno che siamo appena all'inizio di una storia epica di miseria, dolore, perdita e vendetta. Inoltre, l'esistenza di The Last of Us Part II sulle console PlayStation offre allo spettacolo un chiaro percorso da seguire, anche se al momento non abbiamo la conferma di una seconda stagione.

A tal proposito, Pedro Pascal pensa che sia ancora troppo presto per iniziare a pianificare il futuro:

“Nessuno di noi vuole pensarci. Ci siamo divertiti davvero tanto, ed è un'esperienza rara legare in questo modo. È stata un'esperienza davvero positiva, sarebbe davvero incredibile se la serie venisse apprezzata e tradotta la pubblico, questa è l'intenzione, è tutto ciò che desideriamo".

Gli spettatori sarebbero sicuramente delusi se The Last of Us non venisse rinnovato, con gli showrunner Craig Mazin e Neil Druckmann che hanno già suggerito che la storia del gioco avrebbe bisogno di due stagioni per essere raccontata. Un problema, però, è che c'è un intervallo di cinque anni tra gli eventi dei due giochi, e alcuni personaggi sono visibilmente invecchiati in quel periodo: qualsiasi storia della Parte II dovrebbe quindi essere narrata tra un po' di tempo, in attesa che gli attori crescano.

Il secondo episodio - intitolato Infected e di cui è stato rilasciato un trailer - debutterà su NOW il 23 gennaio.

Fonte: We Got This Covered