HBO ha rilasciato tutti gli episodi di The Last of Us, la quale non solo ha aperto con numeri incredibili sul servizio di streaming, ma ha continuato a essere un successo settimana dopo settimana. La rete ha già rinnovato la serie TV per una seconda stagione, di cui Pedro Pascal ha anticipato l'inizio delle riprese previsto per quest'anno. I fan hanno avuto modo di discutere molto del finale di stagione e degli importanti discorsi tra Joel (Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey), e ora lo staff dell'episodio hanno rivelato cosa esattamente l'ultima parola di Ellie significa davvero.

Ashley Johnson e i co-creatori - Craig Mazin e Neil Druckmann - hanno infatti spiegato cosa quel "okay" voleva dire:

"Questo imposta anche il resto della loro storia in The Last of Us: Parte II. Penso che lei sappia che Joel sta mentendo. E quel 'Okay' è una sorta di 'Va bene, abbiamo chiuso. Non sei sincero con me e non posso fidarmi di te. Ti voglio bene, ma questa era una cosa che avrebbe dato importanza alla mia vita, e forse avrei potuto fare la differenza in qualche modo. Ma questo mi è stato tolto, ora. Chi sono adesso? È come se non conoscessi questa persona con cui ho intrapreso questo viaggio, a cui tengo così tanto e che sta scegliendo di mentire su qualcosa di così importante'. Ed Ellie...il suo rilevatore di stro***te è il migliore", ha rivelato Johnson. "Lei sa che sta mentendo. Lo sente. Non ne conosce l'entità, ma qualcosa non va. Quindi è come se non scegliesse di credere alla bugia, è un 'Okay, il resto della nostra relazione sarà un po' diverso".

"Non sono sicuro che Ellie stia dicendo 'Okay. Mi stai mentendo, e io mi limiterò a salutare con la mano e andare avanti', o se sta dicendo 'Va bene. Mi stai mentendo e ora siamo cambiati per sempre, in senso negativo', oppure 'Stai mentendo, ma mi hai appena detto che non stai mentendo, ed è incredibilmente importante per te, e io ti voglio bene'. E se 'Okay, devo solo decidere se vivere nella menzogna', oppure è così terrorizzata che vuole credergli, perché l'alternativa è davvero terrificante per lei. Può essere una qualsiasi di queste cose, ed è per questo che lo adoro", ha aggiunto Mazin.

