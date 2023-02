The Last Of Us 1x06: nell'Episodio c'è un Errore di Editing

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 16 ore fa

Gli spettacoli della HBO non sono estranei a presentare piccoli errori, di tanto in tanto. Forse l'errore più importante nella storia della rete statunitense è arrivato quando in un episodio di Game of Thrones ha dimenticato una tazza di Starbucks in bella vista; e sebbene l'ultima puntata di The Last of Us non contenga nulla di così eclatante, mostra comunque un difetto.

Sottolineato da numerosi spettatori della serie TV, in qualche secondo di Kin possiamo vedere alcuni membri della troupe - più precisamente, in una ripresa dall'alto all'inizio dell'episodio. Chiaramente, quando l'episodio è entrato in post-produzione, lo staff non è stato tagliato dalla scena.

Brilliant episode. Something you might want to fix and reupload though. You can see the film crew in this shot. pic.twitter.com/GZ9Pp6AknL — Scott T. Jones Guitarist/Composer (@stjguitarist) February 20, 2023

Nel frattempo, il settimo episodio di The Last of Us - di cui è stato rilasciato il trailer - sarà disponibile in streaming su NOW il 21 febbraio.

Fonte: Comic Book