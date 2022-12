The Flash 9: pubblicato il Trailer Ufficiale della Stagione Finale

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 15 ore fa

Come lo stesso protagonista dello serie TV, anche la data del debutto della nona e conclusiva stagione di The Flash si avvicina a grandi falcate, con i fan che sono già pronti a sintonizzarsi, stuzzicati dalle prime anticipazioni rivelate online.

Numerose sorprese infatti sembrano attendere Barry e il suo pubblico, come il ritorno, direttamente da Supergirl, della supereroina Dreamer (Nicole Maines) o la misteriosa apparizione di una versione alternativa della Ryan Wilder (Javicia Leslie) di Batwoman.

Ad innalzare ulteriormente l’hype del pubblico, riuscendo quindi a dare un primo impatto visivo alle loro teorie e fantasie, ci ha pensato il trailer ufficiale, pubblicato proprio recentemente online.

Nel video, fra un classico discorso d’incoraggiamento di Joe (Jesse L. Martin) al suo amato figlioccio, è possibile intravedere qualche vecchia conoscenza, come il Chillblaine di Jon Cor, promosso da poco a regular, nonché dei volti totalmente inediti, come il nuovo Captain Boomerang, interpretato da Richard Harmon di The 100.

L’ultima corsa del Velocista Scarlatto è attesa in America sulla rete televisiva The CW per il prossimo 8 febbraio.

Fonte: Comic Book