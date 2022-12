Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 14 ore fa

Il Velocista Scarlatto è in attesa sui blocchi di partenza, pronto a far vibrare ogni singolo muscolo del proprio corpo per raggiungere il suo nono traguardo, in quella che si prospetta come la sua ultima ed emozionante corsa supersonica.

La serie TV di The Flash si congederà a breve dai suoi fan in quanto il prossimo arco narrativo farà calare il sipario sulle vicende di Barry Allen (Grant Gustin di Glee) e di tutto il team a difesa di Central City.

La rete televisiva The CW ha dunque finalmente annunciato la data di debutto ufficiale della premiere, che verrà trasmessa in America il prossimo anno, e più precisamente l’8 febbraio.

Stando a quanto comunicato, la nuova stagione - che sarà composta da solo 13 episodi - riprenderà le fila della storia ad una settimana dalla battaglia fra l’eroe in tuta rossa e la sua nemesi, Reverse Flash. Mentre Barry e Iris (Candice Patton) si riconnettono e si avvicinano sempre più, un letale gruppo di criminali giunge in città guidato da una nuova e potente minaccia, costringendo tutta la squadra a sfidare avversità insormontabili e risolvere la situazione.

Fonte: Variety