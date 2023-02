The Flash 10: era nei Piani una ulteriore Stagione della Serie TV

Scritto da: Simone Sagona - Data di pubblicazione: 9 ore fa

La nona e ultima stagione di The Flash è iniziata la settimana scorsa sulla rete statunitense The CW, ma sembra che gli sceneggiatori avessero in mente un ulteriore seguito.

Il produttore esecutivo Eric Wallace ha dichiarato che il nono capitolo doveva inizialmente essere più lungo, e che era in programma anche una decima stagione, prima che giungesse la notizia della chiusura della serie TV con l'episodio 9x13.

La notizia della fine anticipata della serie ha avuto un impatto significativo sulle sceneggiature degli episodi finali, costringendo gli autori a rivedere i loro piani per la trama e adattare le storie per una conclusione più breve.

Tuttavia, Wallace ha affermato che la squadra creativa ha trovato il modo di mantenere l'essenza della serie TV nella conclusione, nonostante le limitazioni del tempo, e noi non possiamo che sperare che la scelta sia stata quella giusta.

Fonte: Comic Book