Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 06 gennaio 2023

Continuano le sorprese e i graditi ritorni per questa nona stagione di The Flash, che nei suoi soli 13 episodi si sta preparando a portare a degna conclusione le avventure del Velocista Scarlatto e di tutto il team degli Star Labs.

Dopo il recente annuncio che ha svelato l’apparizione di Nicole Maines, che, direttamente da Supergirl, indosserà nuovamente il costume di Dreamer, è giunta online la notizia che altre tre vecchie conoscenze faranno parte del prossimo arco narrativo.

Stando infatti a quanto comunicato le nuove puntate saranno arricchite dalla presenza di David Ramsey (Arrow), Keiynan Lonsdale e Sendhil Ramamurthy (Non Ho Mai…), che torneranno a dare rispettivamente il volto al braccio destro di Oliver Queen, John Diggle, al velocista Wally West e al minaccioso Bloodwork.

“Essendo uno dei personaggi di lunga data dell'Arrowverse, che ha inoltre contribuito a dare il via a tutto, John Diggle occupa un posto speciale nei nostri cuori e in quelli dei fan” - ha così commentato lo showrunner Eric Wallace - “Senza contare che la rilevante presenza e il grande impegno che l'attore/regista David Ramsey porta sullo schermo ogni volta è davvero stimolante. Quindi è stato un gioco da ragazzi far entrare Diggle nel Team Flash per la nostra stagione conclusiva! Preparatevi dunque per una riunione molto emozionante, con Spartan che aiuterà a proteggere Central City insieme a tutta la squadra per l'ultima volta”.

“Siamo davvero felici di riunirci con il fantastico Keiynan Lonsdale in questo arco narrativo finale di The Flash” - ha così continuato Wallace - “Perché Kid Flash non è solo un altro velocista, è un amato componente della nostra famiglia del Team Flash. Quindi, non appena abbiamo saputo che sarebbe tornato, abbiamo deciso di creare una storia speciale e sentita per lui. Il risultato è un brillante performance di Keiynan che mette in mostra un lato di Wally West che non avete mai visto prima d’ora”.

Infine ha aggiunto: ”Da quando Sendhil ha dato prova di una performance così superbamente inquietante e indimenticabile per il tormentato Ramsey Rosso nella sesta stagione, abbiamo cercato un modo per farlo apparire ancora e sapevamo di volerlo nell'ultima corsa del Velocista Scarlatto. Fortunatamente, ogni cosa è andata nel verso giusto e ora il ritorno del malvagio Bloodwork metterà in moto una serie di eventi incontrollati ed emozionanti per Flash”.

L'uscita della 9° stagione è prevista in America per l’8 febbraio.

Fonte: Comic Book