Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 13 ore fa

La prossima e ultima stagione di The Flash si sta preparando a concludere in bellezza le avventure del Velocista Scarlatto, offrendo ai fan dell’Arrowverse alcune gradite chicche.

Dopo aver infatti annunciato l’apparizione di Javicia Leslie (God Friended Me), che sembra vestirà i panni di una versione alternativa della Ryan Wilder di Batwoman, un altro eroe giungerà a Central City per dare man forte al team degli Star Labs.

È stato infatti comunicato che Nicoles Maines, interprete di Nia Nal in Supergirl, è in procinto di calarsi nuovamente nel costume della potente Dreamer proprio in un episodio del nono arco narrativo di The Flash, la cui trama coinvolgerà anche Iris (Candice Patton).

“Essendo noi stessi dei grandi fan di Supergirl, siamo davvero entusiasti di vedere Nicole unirsi al Team Flash per una piccola avventura nella nostra ultima stagione” – ha così dichiarato lo showrunner Eric Wallace – “È un'attrice molto talentuosa, e sono felice che abbia accettato di apparire in una puntata, riuscendo così a spuntare uno dei punti della mia “Lista dei desideri dell’Arrowverse”: avere le due fantastiche reporter Iris West -Allen e Nia Nal che indagano insieme su di un mistero bizzarro e spaventoso”.

In attesa di sapere se qualche altra sorpresa si profilerà all’orizzonte, vi ricordiamo che la premiere è fissata per il prossimo 8 febbraio.

Fonte: Screen Rant