Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Dopo aver nuovamente sconfitto la sua eterna nemesi, il Velocista Scarlatto si sta ora preparando a quella che sarà la sua ultima impresa: i rumour che circolavano da tempo in rete si sono alla fine rivelati veritieri ed è stato quindi ufficialmente annunciato che la prossima stagione di The Flash sarà la conclusiva per lo show.

Stando a quanto comunicato, il nono arco narrativo sarà composto da soli 13 episodi, rivelandosi quindi come l’annata più corta dal 2014, anno di debutto della serie, e le riprese inizieranno a partire dal mese prossimo, con una data di debutto fissata per un generico inizio 2023.

“Nove stagioni! Nove anni spesi nel salvaguardare la città di Central City, accompagnando il pubblico in un viaggio emozionante ricco di cuore, umorismo e spettacolarità” – ha così dichiarato lo showrunner Eric Wallace – “E ora Barry Allen ha raggiunto i blocchi di partenza per quella sarà la sua ultima corsa. Così tante persone straordinarie hanno impiegato il loro talento, tempo e amore per dare vita a questo meraviglioso show ogni settimana. Quindi, mentre ci prepariamo a onorare l'incredibile eredità di questa serie con l’entusiasmante capitolo finale, voglio ringraziare il nostro grandioso cast, gli sceneggiatori, i produttori e la troupe che negli anni hanno contribuito a rendere The Flash un'esperienza indimenticabile per il pubblico di tutto il mondo”.

Una porta si chiude quindi, ma la rete The CW proseguirà ad offrire show basati sui fumetti della DC, come l’inedito Gotham Knights e l’apprezzato Superman & Lois, di cui è attesa la terza stagione nel 2023.

Fonte: Comic Book