Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Dopo il recente annuncio che ha svelato l’apparizione di un iconico personaggio dell’Arrowverse nei prossimi episodi, continuano gli aggiornamenti in merito al cast della nona e conclusiva stagione di The Flash: è giunta infatti la notizia che Jon Cor (Hodge Starkweather di Shadowhunters) è stato ufficialmente promosso a regular.

L’attore, a partire dal settimo arco narrativo, era apparso nelle vesti di Mark Blaine, un affascinante ladro appassionato di tecnologia criogenica, che, assumendo l’identità del malvagio Chillblaine, aveva dato del filo da torcere al Velocista Scarlatto e a tutto il suo gruppo.

In seguito però si era sempre più avvicinato a Frost (Danielle Panabaker), arrivando a intrecciare una tenera relazione con la gelida “sorella” di Caitlin.

Come però ricorderanno i fan, l’ex villain si era però visto privato della sua amata, che aveva deciso di sacrificare la sua vita per salvare tutto il team degli Star Labs, e nel tentativo di resuscitarla, aveva acconsentito di aiutare Caitlin in un folle esperimento.

Quali saranno state dunque le conseguenze legate all’evento? E come influirà tutto ciò su Mark?

Per avere una risposta, non resta che attendere la prossima stagione, la cui premiere è programmata per debuttare all’inizio del prossimo anno.

Fonte: Screen Rant