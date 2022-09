Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Costantemente bersagliata, ma opportunatamente salvaguardata da Barry e tutto il suo team, la città di Central City si troverà ben presto a dover sostenere la minaccia dell’ennesimo villain di turno.

Come recentemente mostrato da alcune foto, la nona e conclusiva stagione di The Flash vedrà il ritorno di un antagonista noto ai fan dell’Arrowverse: Capitan Boomerang. Il personaggio però, a cui aveva prestato il volto Nick E. Tarabay (Spartacus), non sarà lo stesso precedentemente apparso in Arrow, ma una nuova e inedita versione.

Finalmente sono giunti i primi dettagli in merito, che hanno rivelato che il nemico sarà interpretato da Richard Harmon (The 100) e avrà l’identità di Owen Mercer, un nome che farà sicuramente scattare le menti dei lettori dei fumetti originali, in quanto coincide con quello del figlio di Digger Harkness, alias l’originale Capitan Boomerang.

Stando alla descrizione rilasciata dalla rete The CW, l’antagonista incrocerà la strada con il Velocista Scarlatto dopo essere stato rilasciato da Iron Heights con un chip sulla spalla, bramoso di portare scompiglio in tutta la città. Inoltre si tratterà di una versione post- Crisi sulle Terre Infinite, perciò generatasi a seguito degli sconvolgimenti avvenuti nel crossover, e quindi al momento non è dato sapere se avrà o meno qualche legame con Harkness.

Il debutto della nona stagione di The Flash è previsto per il prossimo anno.

Fonte: Screen Rant