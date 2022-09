Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Una vecchia nemesi del Velocista Scarlatto e dell’Arciere di Smeraldo è pronta per tornare alla ribalta e portare scompiglio in tutta Central City, ma il suo aspetto e identità potrebbero essere totalmente inediti.

Le riprese della nona e conclusiva stagione di The Flash sono ufficialmente avviate e, grazie ad alcuni scatti provenienti dal set, i fan possono constatare che Barry (Grant Gustin di Glee) si troverà ad affrontare nuovamente Boomerang, ma pare proprio che non si tratterà della versione precedentemente apparsa nell’Arrowverse.

Come ricorderà il pubblico infatti, durante il primo crossover con la serie madre Arrow, Oliver Queen (Stephen Amell di Heels) aveva coinvolto Flash e il suo team in un’indagine volta a far luce su di un misterioso criminale che brandiva come arma dei boomerang.

La ricerca li portò quindi ad affrontare e sconfiggere Digger Harkness, alias Capitan Boomerang (Nick Tarabay di Stargirl).

Il personaggio in seguito era apparso l’ultima volta nel finale della quinta stagione di Arrow, dove, a seguito della battaglia al di Prometheus (Josh Segarra di She-Hulk), era rimasto coinvolto nell’esplosione di una mina attivata da Malcolm Merlin (John Barrowman di Doctor Who), perdendo la vita.

Al momento non è dato sapere quale sarà questa nuova incarnazione del villain, ma una scelta papabile potrebbe essere quella di Owen Mercer, che nei fumetti è proprio il figlio di Harkness.

Per saperne di più, non resta che attendere il debutto della nuova stagione, previsto per il 2023.

Fonte: Comic Book