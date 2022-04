Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

La colonna sonora di The First Lady sarà curata dal vincitore del premio Emmy Geoff Zanelli.

Il compositore statunitense ha lavorato in film come Pirati dei Caraibi: Dead Men Tell No Tales, Maleficent: Mistress of Evil e Christopher Robin. Ha vinto un Emmy Award per il suo lavoro nella miniserie di Steven Spielberg In Occidente, ed è stato inoltre nominato per The Pacific della HBO, altra collaborazione con Spielberg.

In una recente intervista, Zanelli ha dichiarato:

"Ho avuto l'onore di scrivere musica per The Pacific e Into The West, entrambi film su momenti distinti della storia americana, ma niente di così intimo come The First Lady. Questa non è una storia sulla storia, è una storia vibrante, viva e rilevante dell'umanità. È un tuffo profondo nelle vite di tre donne straordinarie le cui storie sono pronte ad esplodere. È uno show sulla speranza, sul cambiamento e di instancabile ricerca di un mondo migliore di fronte alle avversità".

The First Lady è un dramma antologico della durata di un'ora, che segue le vite di tre delle First Ladies americane e vede come protagonisti: Viola Davis (Michelle Obama), Michelle Pfeiffer (Betty Ford) e Gillian Anderson (Eleanor Roosevelt).

La serie TV debutterà il 17 aprile su Showtime.

Fonte: Variety