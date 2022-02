Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Viola Davis ha recentemente rivelato perché era terrorizzata all'idea di interpretare Michelle Obama nella prossima serie antologica The First Lady, creata da Aaron Cooley. Lo spettacolo servirà da osservazione della Casa Bianca in vari momenti della storia dal punto di vista di tre delle sue First Lady, responsabili di alcune delle decisioni più importanti e influenti del Paese. Le prime foto ufficiali di Davis nei panni di Michelle Obama hanno mostrato la trasformazione dell'attrice, così come quelle della maggior parte del cast.

Oltre a Davis, lo spettacolo sarà interpretato anche da Michelle Pfeiffer nei panni di Betty Ford e Gillian Anderson nei panni di Eleanor Roosevelt, che reciteranno al fianco di O.T. Fagbenle, Aaron Eckhart, Kiefer Sutherland e Dakota Fanning.

La notizia del casting di Davis è stata pubblicata per la prima volta nel 2019, con un impegno di tre sceneggiature da parte di Showtime, e l'anno successivo è stato annunciato che la rete aveva dato al progetto un ordine ufficiale. L'attrice non è estranea ad interpretare ruoli ispirati a personaggi della vita reale, avendo precedentemente fatto parte dei film biografici Get On Up e Black Bottom, in cui interpretava il personaggio principale. Davis ha parlato molto bene della sua esperienza nel realizzare Black Bottom e nel condividere lo schermo con il compianto Chadwick Boseman, e la sua interpretazione della "Madre del Blues" ha ricevuto elogi dalla critica, guadagnandosi una quarta nomination all'Oscar.

Ultimamente Davis ha raccontato di essersi sentita piuttosto nervosa nell'interpretare Michelle Obama, e ha parlato del difficile compito di provare a ritrarre qualcuno che tutti conoscono:

"Ero terrorizzata, ero assolutamente terrorizzata. Penso di aver ascoltato il suo podcast probabilmente più di 100 volte e mi sentivo ancora terrorizzata. È così specifico, è un compito insormontabile perché tutti sanno chi è Michelle Obama. Non c'è niente in lei che si voglia profanare. Molte volte, quando ti avvicini a un personaggio, vuoi raccontare anche l'altro lato della medaglia, ma con Michelle Obama...C'è una piccola finestra per esercitare la tua creatività. È troppo specifico per quello. Come usa la sua bocca, è come devi usare la tua bocca. Come lei tocca le sue perle, è come devi toccare le tue perle".

Mentre The First Lady si avvicina al suo debutto, Showtime ha svelato alcune anticipazioni. Uno degli ultimi aggiornamenti riguarda delle nuove foto che ritraggono la famiglia Obama, Ford e Roosevelt.

The First Lady - che arriverà ad aprile - è "una riformulazione rivelatrice della leadership americana, raccontata attraverso l'occhio delle donne nel cuore della Casa Bianca", secondo la descrizione ufficiale. “La serie aprirà il sipario sulla vita personale e politica di tre donne uniche ed enigmatiche e delle loro famiglie, ripercorrendo i loro viaggi a Washington, immergendosi nel loro passato e seguendole oltre la Casa Bianca nei loro momenti più belli”.

Fonte: Screen Rant