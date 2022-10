Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Tra l'antologia The Haunting, The Midnight Club e tutti gli altri progetti, Mike Flanagan si è consolidato come il Re degli adattamenti letterari.

Dopo il recentissimo rilascio su Netflix di The Midnight Club, i nostri occhi sono puntati sul prossimo adattamento horror: il famoso regista è pronto ad affrontare Edgar Allen Poe con The Fall of the House of Usher, attualmente in fase di post-produzione.

La miniserie sarà basata sull'omonimo racconto di Poe del 1839, oltre a varie altre opere del leggendario scrittore. Il cast sarà composto da Bruce Greenwood (Doctor Sleep), Carla Gugino (The Haunting of Hill House, Bly Manor), Mary McDonnell (Donnie Darko), Carl Lumbly (Shining) e Mark Hamill.

Nessuno è più entusiasta di questo adattamento dello stesso Flanagan, il quale ha rivelato che questo progetto gli ha dato l'opportunità di scatenarsi con la sua macabra creatività, creando quello che sembra essere un prodotto finale deliziosamente esplosivo:

“È la cosa che ho creato più vicina al genere giallo. È selvaggio, oscuro, intriso di sangue, malvagio, divertente, aggressivo, spaventoso ed esilarante. Non ho mai avuto modo di lavorare su niente del genere".

Le riprese di The Fall of the House of Usher sono terminate all'inizio di luglio, ma Netflix deve ancora annunciarne la data di uscita.

