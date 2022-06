Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Il mistero e l'attesa sono alti per la prossima serie TV The Fall of The House of Usher, dall'acclamato regista dell'horror Mike Flanagan (The Haunting of Hill House).

All'inizio di questo anno sono iniziare le riprese, continuate però, nel trambusto della vicenda legata al protagonista Frank Langella che è stato licenziato in tronco, dopo aver ricevuto l'accusa di molestie sessuali sul set. A questo punto la produzione ha dovuto tagliare le scene di Langella e sostituirle con il nuovo protagonista, l'attore canadese Bruce Greenwood (The Resident).

Greenwood si unisce al cast che è composto da: Carla Gugino, Mary McDonnell, Mark Hamill, Samantha Sloyan, Willa Fitzgerald, Rahul Kohli, Henry Thomas, T'Nia Miller., Kate Siegel e Zach Gilford.

Recentemente è stata annunciata una new entry che si unirà alla nuova serie TV di Netflix. Si tratta di Carl Lumbly, che ha già collaborato con Flanagan, nel film sequel di Shining, Doctor Sleep. L'attore di origini giamaicane ha dichiarato così il suo entusiasmo:

"Sono davvero emozionato di tornare a lavorare con Mike. Posso dire che in questo lavoro c'è sempre la possibilità di progredire, migliorarsi, andare alla ricerca costantemente e questo si può fare alla grande nei lavori con Mike. Tutta la troupe e tutti quelli che partecipano al progetto lo sanno e questo è un potenziale per la serie TV".

Tratta da un racconto di Edgar Allan Poe, la serie TV sarà un remix moderno delle opere del famoso scrittore del terrore. Un'altro attore che ha lavorato con Flanagan è Rahul Kohli in Midnight Mass, che ha espresso il suo pensiero sul progetto:

"Questa, per me, è la graphic novel di Mike Flanagan, ecco come appare. Sembra la più colorata, rumorosa e sfacciata della sua carriera. Penso che se per Mike il suo precedente Midnight Mass era una sinfonia, questa è un concerto rock con Mike. È esattamente come la descrivo. Gli ho persino detto: 'Dovremmo contattare un editore e allo stesso tempo far uscire un adattamento in graphic novel'. Perché il materiale si adatta così bene, è così violento e fumettistico. È molto diverso da quello a cui le persone sono abituate".

The Fall of the House of Usher sarà disponibile in streaming su Netflix.

Fonte: Screen Rant