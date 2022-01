Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Le riprese della nuova serie TV targata Netflix, The Fall of the House of Usher, sono iniziate. La notizia arriva direttamente dall'attrice Kate Siegel che pubblica un post sui social.

Every new journey begins with a single step. pic.twitter.com/tcl1yuwaMF — Kate Siegel (@k8siegel) January 26, 2022

Nella foto si può vedere la moglie del regista Mike Flanagan, con il quale ha collaborato spesso lungo la sua carriera, di fronte a uno dei classici cartelli che segnalano i camerini degli attori. La nuova serie TV di otto episodi del regista di Salem, diventato una delle forze determinanti dell'horror cinematografico, debutterà sul colosso dello streaming, dopo i successi delle serie TV Hill House, Bly Manor e la recente Midnight Mass.

Dai suoi thriller come Hush e Ouija: Origin of Evil ai suoi adattamenti di Stephen King quali Il Gioco di Gerald e Doctor Sleep, ha dimostrato la sua capacità di bilanciare argomenti oscuri con un intrattenimento popolare. Negli ultimi anni, è diventato un appuntamento fisso nello spazio Netflix.

The Fall of the House of Usher era stata annunciata lo scorso ottobre e sarà un adattamento dell'omonimo romanzo del 1839 di Edgar Allan Poe.

Anche Mark Hamill (Star Wars) sarà nel cast, il suo è stato uno dei primi nomi annunciati dal celebre creatore e regista horror a fine 2021, insieme a quelli di Frank Langella, Carla Gugino, Mary McDonnell e Carl Lumbly.

Non è ancora nota la data in cui lo show debutterà in streaming.

Fonte: Screen Rant