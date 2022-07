Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Mike Flanagan - meglio conosciuto per aver creato alcuni degli spettacoli horror più famosi di Netflix come The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor e Midnight Mass - di recente è stato impegnato a girare il suo nuovo spettacolo per la piattaforma, The Fall of the House di Usher. La produzione ha avuto un intoppo all'inizio di quest'anno, quando Frank Langella è stato licenziato per "comportamento inaccettabile sul set". Tuttavia, l'attore è stato sostituito da Bruce Greenwood e la produzione è ripresa rapidamente.

Proprio in questi giorni, Flanagan ha annunciato su Twitter che la serie limitata ha terminato la produzione:

"Pochi minuti fa abbiamo terminato la produzione di The Fall of the House of Usher, chiudendo un enorme capitolo della mia vita. Ho lavorato a Vancouver quasi ininterrottamente da Bly Manor nel 2019. Abbiamo realizzato 4 serie in 3 anni, prendendo solo un breve pausa a causa della pandemia all'inizio del 2020. Bly Manor, Midnight Mass, Midnight Club e House of Usher sono stati profondamente impegnativi. Tre di questi spettacoli sono stati prodotti durante la pandemia, tra protocolli di sicurezza in continua evoluzione progettati per proteggere cast e troupe".

BLY MANOR, MIDNIGHT MASS, MIDNIGHT CLUB & HOUSE OF USHER were each profoundly challenging. Three of those shows were produced during the pandemic, amid ever-shifting safety protocols designed to keep our huge casts and crews safe. — Mike Flanagan (@flanaganfilm) July 9, 2022

Fonte: Comic Book