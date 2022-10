Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

The Midnight Club è uno degli spettacoli più attesi di quest'anno su Netflix. Non sorprende che la piattaforma di streaming rilasci questa serie TV a ottobre, dato che i terrificanti spettacoli di Mike Flanagan hanno fatto il loro debutto nei mesi autunnali: non c'è modo migliore per coinvolgere i fan dell'horror nel mese di Halloween!

Quest'anno è particolarmente interessante per gli abbonati di Netflix che sono anche fan del genere: nello stesso periodo arriveranno infatti anche La Stanza delle Meraviglie di Guillermo Del Toro e Mercoledì.

Di seguito, tutte le informazioni note sull'inedito progetto di Mike Flanagan.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Il materiale di partenza

The Midnight Club è un adattamento dell'omonimo romanzo horror per giovani adulti di Christopher Pike e racconta la storia di sette adolescenti malati terminali che risiedono a Rotterdam Home. Al Rotterham Home, nessuno fa mai le valigie per andarsene. I ragazzi che ci arrivano, tutti adolescenti con malattie incurabili, non riescono nemmeno a chiamarla casa: è soltanto il luogo dove passano le ultime settimane della loro vita. Nella monotonia dell'attesa, però, nasce un rito speciale. Ogni notte, nello studio del Dottor White, si riunisce puntuale il Midnight Club: cinque ragazzi che, davanti alle fiamme accese del camino, si raccontano storie dell'orrore, di vita vissuta e immaginata, che fanno venire i brividi e le lacrime agli occhi. Finché una sera decidono di fare un patto inquietante: il primo a morire tra loro si impegnerà a dare ai suoi amici un segnale, per dimostrare che l'anima può continuare a esistere oltre la vita. Al Midnight Club non resta quindi che aspettare che la morte venga a bussare alla sua porta.

Christopher Pike è un autore che ha guadagnato popolarità nei primi anni '80 e '90, scrivendo libri per giovani adulti e bambini. The Midnight Club è stato pubblicato nel 1994.

Questa trama agghiacciante ha tutte le caratteristiche di essere un grande successo, come quello ottenuto dai precedenti progetti di Flanagan The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor e Midnight Mass.

La trama

The Midnight Club è basata sulle opere più iconiche di Christopher Pike. Tali storie includono Witch, Gimme a Kiss, Road to Nowhere e The Wicked Heart. Tuttavia, non sono gli unici titoli che la nuova serie TV adatterà, quindi i fan sperano che Netflix annunci presto tutte le storie che verranno visitate nello spettacolo.

La storia si svolge a Brightcliffe Manor nel 1994, lo stesso anno in cui è stato pubblicato il libro di Christopher Pike. Questo, sicuramente, susciterà grande nostalgia degli anni '90 ai millennial.

Proprio come nel romanzo, in un ospizio con una storia misteriosa gli otto membri del Midnight Club si incontrano ogni sera a mezzanotte per raccontarsi storie spaventose e per cercare tracce o segni legati al soprannaturale.

Secondo la descrizione ufficiale, "In un maniero con una storia misteriosa, gli 8 membri del Midnight Club si incontrano ogni sera a mezzanotte per raccontare storie sinistre e per cercare segni soprannaturali. Basato sull'amata serie di libri di Christopher Pike e portata in vita dai creatori di The Haunting of Hill House".

Da quanto suggerisce la sinossi, ogni episodio è pensato per essere autonomo, dedicandosi interamente all'adattamento di una storia di Christopher Pike con il suo inizio, la sua parte centrale e la sua conclusione e, quindi, non collegare la storia con gli episodi successivi, il cui unico filo conduttore saranno i personaggi principali e l'incontro che hanno ogni giorno a mezzanotte per raccontare storie dell'orrore.

Il cast

Il cast di The Midnight Club sarà composto da:

I ruoli che interpreteranno sono ancora sconosciuti.

Il trailer e la data di uscita

The Midnight Club sarà costituito da dieci episodi di un'ora ciascuno, che debutteranno su Netflix il 7 ottobre.