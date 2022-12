Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

È tutto finito per The Midnight Club: Netflix ha deciso di cancellare la serie TV di Mike Flanagan dopo una sola stagione.

L'annuncio della cancellazione arriva sulla scia della notizia secondo cui i produttori esecutivi dello spettacolo, Mike Flanagan e Trevor Macy, stanno lasciando Netflix per un accordo globale con Amazon Studios.

The Midnight Club è basata sulle opere più iconiche di Christopher Pike. Tali storie includono Witch, Gimme a Kiss, Road to Nowhere e The Wicked Heart. Tuttavia, non sono gli unici titoli che la nuova serie TV adatterà, quindi i fan sperano che Netflix annunci presto tutte le storie che verranno visitate nello spettacolo.

La storia si svolge a Brightcliffe Manor nel 1994, lo stesso anno in cui è stato pubblicato il libro di Christopher Pike. Questo, sicuramente, susciterà grande nostalgia degli anni '90 ai millennial.

Secondo la descrizione ufficiale, "In un maniero con una storia misteriosa, gli 8 membri del Midnight Club si incontrano ogni sera a mezzanotte per raccontare storie sinistre e per cercare segni soprannaturali. Basato sull'amata serie di libri di Christopher Pike e portata in vita dai creatori di The Haunting of Hill House".

Fonte: Deadline