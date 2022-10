Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Manca ormai pochissimo al debutto della nuova serie TV di Mike Flanagan - regista noto per The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor e Midnight Mass. Proprio in vicinanza della data di uscita di The Midnight Club, Netflix ha rilasciato un ultimo trailer, rivelando un cameo di Heather Langenkamp, meglio conosciuta per aver interpretato Nancy Thompson in A Nightmare on Elm Street.

"Benvenuto al Brightcliffe Hospice. Dai creatori di The Haunting of Hill House e Midnight Mass arriva una nuova serie horror Netflix: The Midnight Club. In un ospizio con una storia misteriosa, gli otto membri del Midnight Club si incontrano ogni notte a mezzanotte per raccontare storie sinistre e cercare segni soprannaturali dall'aldilà. Una nuova serie horror di Mike Flanagan e Trevor Macy's Intrepid Pictures (The Haunting of Hill House, Midnight Mass) e Leah Fong, basata sul bestseller dell'autore Christopher Pike. La data della prima del Midnight Club su Netflix è il 7 ottobre 2022", ha condiviso Netflix su YouTube.

The Midnight Club debutterà su Netflix il 7 ottobre.

Fonte: Comic Book