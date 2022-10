Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Per la prima stagione di The Midnight Club, Mike Flanagan ha avuto a disposizione diverse storie di Christopher Pike da cui trarre ispirazione. Anche non è stato ancora confermato un prossimo capitolo, il finale del primo lotto di episodi ha lasciato i fan con tante domande senza risposta. Sapendo ciò, Flanagan ha recentemente parlato del possibile futuro della serie TV.

I membri del Midnight Club hanno scoperto che una setta stava tentando di eseguire un sacrificio che coinvolgeva i pazienti, ma sono stati contrastati prima che gli omicidi potessero essere eseguiti. Il personaggio di Heather Langenkamp aveva il simbolo del Paragon tatuato sulla parte posteriore del collo, lasciando i fan a chiedersi cosa ciò significhi:

"Quella connessione verrà rivelata nella seconda stagione (se ci sarà) in modo molto esplicito, quindi non voglio spoilerare nulla", ha rivelato Flanagan. "Il suo legame con il Paragon è profondamente personale e non sarebbe troppo difficile, credo, intuirlo. Il legame di Stanton con il Paragon e con quel mondo è stato importante, e l'abbiamo visto come un cambiamento davvero interessante...L'importanza di quel legame e il vero significato per il suo personaggio è qualcosa che penso continuerà ancora a essere sorprendente. Stiamo ancora nascondendo alcune cose. Ma sì, penso che fosse pensato per essere un interessante cliffhanger. Lo affronteremo molto presto nella seconda stagione, se ce ne sarà una. In caso contrario, lo scriverò su Twitter".

Fonte: Comic Book