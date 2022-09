Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Netflix ha finalmente dato ai suoi abbonati un interessante assaggio di The Midnight Club, condividendone il trailer ufficiale.

La serie TV vedrà il coinvolgimento di grandi talenti, come Mike Flanagan (che ha contribuito a creare The Haunting of Hill House), Viet Nguyen (Lucifer, Le Terrificanti Avventure di Sabrina), Axelle Carolyn (Creepshow, The Haunting of Bly Manor), Morgan Beggs (Once Upon a Time, Smallville), Emmanuel Osei-Kuffour (Black Box) e Michael Fimognari (The Haunting of Hill House).

Lo spettacolo - composto da 10 episodi - sarà ambientato in una struttura chiamata Rotterdam Home, dove 8 adolescenti malati terminali si riuniscono al calar della sera per raccontarsi storie spaventose e per cercare tracce o segni legati al soprannaturale.

Il cast vede la presenza di Adia, Igby Rigney, Ruth Codd, William Chris Sumpter, Aya Furukawa, Annarah Shephard, Sauriyan Sapkota, Zach Gilford (Midnight Mass), Samantha Sloyan (Grey’s Anatomy), Matt Biedel (Narcos: Messico) e Heather Langenkamp.

Secondo la descrizione ufficiale, "In un maniero con una storia misteriosa, gli 8 membri del Midnight Club si incontrano ogni sera a mezzanotte per raccontare storie sinistre e per cercare segni soprannaturali. Basato sull'amata serie di libri di Christopher Pike e portata in vita dai creatori di The Haunting of Hill House".

The Midnight Club sarà rilasciato su Netflix il 7 ottobre.

Fonte: Comic Book