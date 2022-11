Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 12 ore fa

La quinta stagione di The Crown è stata rilasciata da poco più di 24 ore su Netflix, scalando in men che non si dica la Top 10 degli spettacoli più visti della piattaforma di streaming.

Di seguito, l'attuale Top 10 di Netflix:

Il cast del recente lotto di episodi vede Imelda Staunton prendere il posto di Olivia Colman nei panni della Regina Elisabetta, Jonathan Pryce il Principe Filippo, Lesley Manville la Principessa Margaret, Dominic West interpreterà Carlo, Elizabeth Debicki sarà la Principessa Diana, Olivia Williams vestirà i panni di Camilla Parker Bowles, Jonny Lee Miller apparirà come il Primo Ministro John Major. Nei nuovi episodi è presente anche il figlio di West, Senan West, che interpreta il giovane Principe William (di circa 11 anni) - interpretato inoltre da Teddy Hawley e Will Powell per la rappresentazione di un Harry di età diverse.

La serie TV britannica, che inizia alla fine degli anni '40 prima che Elisabetta diventasse la Regina d'Inghilterra, si concluderà con la sesta stagione portando lo spettacolo all'inizio degli anni 2000.