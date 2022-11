Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

In una sorprendente svolta di eventi, Netflix ha rinnovato Dahmer - Mostro per altre due stagioni. La docuserie ha offerto uno sguardo sulla vita controversa, i crimini e gli effetti del serial killer Jeffrey Dahmer, interpretato dalla star di American Horror Story Evan Peters, battendo diversi record per Netflix, diventando uno dei principali prodotti di punta della piattaforma - nel bene e nel male.

Dopo l'enorme successo di Dahmer: Mostro - la Storia di Jeffrey Dahmer, Netflix ha ordinato due capitoli aggiuntivi della serie antologica di Ryan Murphy e Ian Brennan.

Il gigante dello streaming ha dichiarato:

"Le prossime puntate di Mostro racconteranno le storie di altre figure mostruose che hanno avuto un impatto sulla società. Al 1° novembre, Dahmer – Mostro: la Storia di Jeffrey Dahmer ha ottenuto oltre 934 milioni di ore di visualizzazione ed è sulla buona strada per raggiungere 1 miliardo di ore nelle prossime settimane. È la seconda serie TV in lingua inglese più popolare su Netflix. Ha battuto il record di Nielsen, diventando il settimo programma di streaming più visto negli Stati Uniti in una sola settimana e ha mantenuto il primo posto nella classifica settimanale di streaming di Nielsen per tre settimane consecutive".

Questo annuncio senza dubbio riaccenderà ogni sorta di controversia; Dahmer - Mostro ha subito un forte contraccolpo per aver riaperto le ferite delle famiglie delle vittime e di intere comunità. La stessa popolarità dello spettacolo ha, intenzionalmente o meno, reso di nuovo Jeffrey Dahmer una celebrità, ispirando di tutto, dalle vendite di cimeli ai costumi di Halloween.

Fonte: Comic Book