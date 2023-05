Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 02 maggio 2023

Dahmer – Mostro: La Storia di Jeffrey Dahmer è stato uno dei progetti più popolari (ma piuttosto controversi) arrivati sui nostri schermi nel corso del 2022, e Netflix non ha potuto far altro che rinnovare la docuserie per altri due capitoli.

Dopo il rinnovo le informazioni sulla seconda stagione sono state piuttosto esigue, ma le cose sono cambiate nelle scorse ore: il gigante dello streaming ha infatti confermato che i nuovi episodi si concentreranno su Erik e Lyle Menéndez. La notizia arriva insieme al titolo del prossimo capitolo: Mostri: La Storia di Lyle ed Erik Menéndez.

Mentre la prima stagione si concentrava sui molteplici crimini commessi da Jeffrey Dahmer, i fratelli Menéndez sono invece noti per la tragica uccisione dei loro genitori nel 1989, con il processo poi trasmesso su Court TV negli anni '90.

Il 20 agosto 1989 José e Mary Menéndez furono uccisi nella loro casa di Beverly Hills, con i loro figli che chiamarono i servizi di emergenza sanitaria per riferire che qualcuno aveva ucciso i loro genitori. Nei mesi successivi all’omicidio i due fratelli hanno vissuto uno stile di vita relativamente agiato grazie all'eredità dei loro genitori, cosa che ha in parte contribuito a far credere alle autorità che i figli fossero gli unici con un movente. Erik avrebbe confessato i suoi crimini al suo psicologo nel 1990, portando al loro arresto.

Il processo ai fratelli Menéndez ha rivelato che la coppia aveva subito abusi fisici, emotivi e sessuali da parte dei genitori nel corso degli anni, portando alla notte del loro omicidio, in cui i fratelli hanno affermato di temere per la propria vita. Il processo iniziale si è concluso con una giuria a un punto morto, con il loro nuovo processo meno pubblicizzato del primo (e non trasmesso in TV). I fratelli sono stati condannati all'ergastolo - senza possibilità di libertà condizionale - nel 1996.

La data di uscita di Mostri: La Storia di Lyle ed Erik Menéndez non è ancora stata annunciata.

Fonte: Comic Book