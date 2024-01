Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 16 gennaio 2024

Il cast del secondo capitolo di Mostro - intitolato La Storia di Lyle ed Erik Menéndez - si amplia con l’arrivo di Javier Bardem (Non è un Paese per Vecchi) e Chloë Sevigny (American Horror Story), che raggiungono i due protagonisti già annunciati questa estate Nicholas Chavez e Cooper Koch.

La nuova storia si baserà sui fatti di cronaca avvenuti nel 1989, dove Lyle (Chavez) ed Erik (Koch) uccisero i genitori José e Kitty nella loro casa di Beverly Hills. I fratelli furono processati due volte, con una condanna per omicidio di primo grado e concorso in omicidio. Lyle ed Erik dichiararono di aver subito anni di abusi da parte dei genitori e di averli uccisi a colpi di arma da fuoco perché temevano per la propria vita.

La serie antologica è creata da Ryan Murphy e Ian Brennan, che sono produttori esecutivi insieme ad Alexis Martin Woodall, Eric Kovtun, David McMillan, Louise Shore e Carl Franklin.

Per Bardem è il primo ruolo importante in spettacolo televisivo, mentre Sevigny ha già lavorato diverse volte con Murphy in passato, partecipando a due stagioni di American Horror Story e a Feud: Capote vs. the Swans per FX.



La prima stagione di Mostro si focalizza sul serial killer Jeffrey Dahmer (Evan Peters) e si è rivelata un enorme successo per Netflix, che ha allungato l’accordo per altre due stagioni.

Fonte: Variety