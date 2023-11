Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 30 ottobre 2023

The Crown farà il suo ritorno a novembre con la sua sesta e ultima stagione - divisa in due parti - e concluderà la narrazione raccontando le vicende avvenute intorno al 2005.

Questo ha portato molti fan a chiedersi come la produzione avrebbe trattato il delicato argomento della morte della Regina Elisabetta II, specialmente sapendo che gli episodi finali le avrebbero reso omaggio. La dichiarazione del creatore della serie TV getta luce su come ha scelto di affrontare questo tema.

Peter Morgan ha infatti affermato che la morte della Regina era qualcosa che avrebbe dovuto affrontare nel finale, anche se non ha spiegato bene come lo spettacolo avrebbe raggiunto questo obiettivo:

"Avevamo tutti vissuto l'esperienza del funerale. Quindi, visto quanto profondamente tutti lo avranno sentito, ho dovuto cercare di trovare un modo in cui l'episodio finale affrontasse la morte del personaggio, anche se non era ancora morto".

Morgan ha poi spiegato che a un certo punto ha considerato di rendere la morte della Regina il finale di serie, ma ha deciso di concludere la trama nel 2005 per mantenere le cose "storiche":

"Volevo una conclusione storica, non giornalistica. Penso che fermarsi a quasi 20 anni fa sia dignitoso".

I primi 4 episodi della sesta stagione di The Crown - di cui è stato condiviso il trailer - verranno rilasciati su Netflix il 16 novembre, mentre gli ultimi 6 saranno disponibili dal 14 dicembre.

Fonte: Comic Book