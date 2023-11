Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 01 novembre 2023

Mancano poche settimane per al debutto del capitolo conclusivo di The Crown, che sarà diviso in due parti.

Il regista Christian Schwochow - che ha diretto i tre episodi che affrontano i tragici eventi di Parigi - ha assicurato che la morte della Principessa Diana sarà affrontata con grande sensibilità:

"Abbiamo filmato la Principessa, ma in maniera molto rispettosa, senza grandi primi piani. Per noi era molta l'idea di non mostrare il suo corpo in fin di vita, mai, neanche in fase di primo montaggio".

Il regista tedesco ha inoltre aggiunto che le immagini legate alla morte di Diana sono state girate a settembre, poco dopo la morte di Elisabetta II:

"Non so quante volte ho dovuto piangere dietro i monitor perché è così incredibilmente intenso ricreare quei momenti. Non solo modellarli, ma far vedere la nostra verità, che spero sia il più possibile reale per quanto si possa ottenere nella finzione".

La sesta e ultima stagione della serie TV affronterà anche la morte della Regina, nonostante l'arco di narrazione sia nettamente anticipato.

The Crown tornerà su Netflix con i primi 4 episodi il 16 novembre.

Fonte: Deadline