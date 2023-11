Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 27 ottobre 2023

La sesta stagione di The Crown chiuderà la narrazione della serie TV, ma sembra che il creatore Peter Morgan non abbia ancora finito con la storia della famiglia Reale britannica.

Durante un'intervista, Morgan ha infatti rivelato di avere un'idea per un prequel, anche se ha specificato che non sarebbe un progetto immediato:

"Se dovessi tornare a lavorare su The Crown, mi piacerebbe sicuramente tornare indietro nel tempo. Ho un'idea in mente, ma prima devo dedicarmi ad altri progetti. E inoltre, servirebbe una combinazione particolare di circostanze per realizzarla".

Nel frattempo, il capitolo conclusivo dello spettacolo di Netflix sarà diviso in due parti: la Parte 1 verrà rilasciata il 16 novembre, mentre la Parte 2 sarà disponibile dal 14 dicembre.

I primi 4 episodi illustreranno la relazione tra la Principessa Diana e Dodi Fayed prima del tragico incidente, mentre i rimanenti 6 esploreranno le ripercussioni della morte di Diana sulla vita del giovane Principe William e sull'opinione pubblica nei confronti della monarchia. Mentre si avvicina al suo Giubileo d'Oro, la Regina rifletterà sul futuro della monarchia, focalizzandosi sul matrimonio tra Carlo e Camilla e l'emergente storia d'amore tra William e Kate.

