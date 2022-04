Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 12 ore fa

Dopo aver perso due componenti del cast quali Aimee Carrero e Shane Paul, l'imminente serie TV spin-off di The Boys, subisce un altro abbandono da Reina Hardesty (The Flash).

L'attrice statunitense infatti lascerà il progetto concepito da Prime Video per la stessa ragione dei suoi vecchi colleghi, ovvero a causa di una riscrittura significativa del suo ruolo, questa ha reso necessario un recast del personaggio.

Secondo gli ultimi resoconti, questi cambi nel cast principale dello show, sarebbero dovuti sia a una nuova direzione intrapresa dalla produzione, sia all'impegno non facile di rimanere legati al progetto per oltre un anno dal suo sviluppo iniziale.

Dei sei componenti originali che erano entrati a far parte del cast dello spin-off, rimangono quindi solo: Jaz Sinclair (Le Terrificanti Avventure di Sabrina), Lizze Broadway (The Rookie) e Maddie Phillips (Supernatural).

Ambientato nell'unico college americano concepito esclusivamente per giovani supereroi adulti e gestito dalla Vought International, lo show irriverente e vietato ai minori, esplorerà le vite di "Supes" condizionate dalla crescita e dalla competizione, mentre mettono alla prova i loro limiti fisici, sessuali e morali, e facendo a gara per prendersi i migliori contratti nelle migliori città.

Come The Boys, lo spin-off sarà prodotto da Sony Pictures Television e Amazon Studios e andrà in onda sulla piattaforma Prime Video.

Craig Rosenberg sarà lo showrunner e produttore esecutivo, e attualmente è scrittore e produttore esecutivo della serie madre. Anche Eric Kripke sarà produttore esecutivo, insieme ai produttori esecutivi di The Boys, Seth Rogen, Evan Goldberg e James Weaver.

Fonte: Deadline