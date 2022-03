Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Amazon Prime Video ha rilasciato il primo trailer della terza stagione di The Boys, e in queste ultime ore è già stata fatta un po' di chiarezza su quando arriverà il quarto capitolo: Karl Urban, che interpreta Billy Butcher nella serie, ha infatti lasciato intendere che la produzione inizierà nel quarto trimestre del 2022, "Gireremo The Boys verso la fine dell'anno", anche se la serie non ha ancora il via libera ufficiale per una quarta stagione.

La nuova stagione introdurrà una serie di nuovi Super nello show, tra cui Soldier Boy (Jensen Ackles).

"La stagione 3 è divertente perché non parla solo di Soldier Boy, ma parla della squadra di cui faceva parte, la Payback", ha recentemente affermato Kripke. "Laurie Holden interpreta la Contessa Cremisi, e poi ci sono un sacco di altri eroi che sono incredibili. Quindi, vedremo chi erano i Sette prima dei Sette. E com'era la vita per la Vought? Com'era negli anni '60, '70 e '80?".

La terza stagione di The Boys debutterà il 3 giugno su Amazon Prime Video.

Fonte: Variety