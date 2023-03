Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Le riprese della quarta stagione di The Boys sono attualmente in corso e, ancora, non abbiamo idea di chi Jeffrey Dean Morgan interpreterà. Nemmeno Las Alonzo e Tomer Capone (volti di LM e Frenchie) conoscono il ruolo di Morgan, e mentre l'attore non ha proferito verbo sul suo personaggio, nelle scorse ore ha condiviso una foto dal dietro le quinte del nuovo lotto di episodi.

Nel frattempo Eric Kripke, showrunner della serie TV, ha risposto ai fan che suppongono da tempo che la quarta stagione sarebbe stata l'ultima. Anche se al momento Prime Video non ha ancora rinnovato lo spettacolo, Kripke sembra essere certo che passerà ancora del tempo prima di vedere il gran finale.

Per rassicurare i fan, su Twitter lo showrunner ha dichiarato che la nuova stagione non sarebbe stata l'ultima, aggiungendo che attualmente si trova a Toronto, dove si sta preparando per dirigere l'ultimo episodio - di cui è stato rivelato il titolo. Nel suo tweet, Kripke ha inoltre affermato che non ha idea di quando il nuovo lotto di episodi verrà rilasciato, ma che arriverà sicuramente entro la fine dell'anno.

Fonte: Comic Book